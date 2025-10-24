Neue EU-Regeln für Plastikhersteller

Strasbourg. Die EU will die Produzenten von Kunststoff stärker bei der Kontrolle von Mikroplastik in die Pflicht nehmen. Das EU-Parlament verabschiedete am Donnerstag ein Gesetz, nach dem Unternehmen künftig sicherstellen sollen, dass hergestelltes Kunststoffgranulat nicht in die Natur gelangt. Konzerne sollen demnach jährlich zu zertifizierende Pläne zur Eindämmung der Umweltverschmutzung durch Mikroplastik anlegen, wenn sie pro Jahr mehr als 1.500 Tonnen Kunststoffgranulat verarbeiten. (AFP/jW)