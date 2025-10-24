Gegründet 1947 Freitag, 24. Oktober 2025, Nr. 247
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 24.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Greenwashing-Urteil gegen Total

Paris. Im Greenwashing-Prozess gegen den Ölkonzern Total Energies hat ein französisches Gericht das Unternehmen teilweise schuldig gesprochen. Total habe durch überzogene Versprechen »irreführende Geschäftspraktiken« angewendet, erklärte das Gericht am Donnerstag. Demnach habe Total Umweltaussagen getätigt, die Verbraucher hatten glauben lassen, das Unternehmen könne bis 2050 CO2-Neutralität erreichen und gleichzeitig die Öl- und Gasproduktion steigern. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.