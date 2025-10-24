Aus: Ausgabe vom 24.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit
Tesla: Gewinn bricht trotz Rekordumsatz ein
Austin. Beim US-Autobauer Tesla ist der Gewinn trotz Rekordumsätzen im dritten Quartal eingebrochen. Das operative Ergebnis sackte von Juli bis September um 40 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar ab, wie das Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) bekanntgab. Grund seien Belastungen durch US-Importzölle, gestiegene Kosten und Investitionen, etwa in künstliche Intelligenz, gewesen. Der Umsatz legte unterdessen dank eines gestiegenen Absatzes um zwölf Prozent auf 28 Milliarden US-Dollar zu. (Reuters/jW)
