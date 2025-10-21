Gegründet 1947 Dienstag, 21. Oktober 2025, Nr. 244
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 21.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Myanmar beschlagnahmt »Starlink«-Empfänger

Yangon. Die Militärregierung in Myanmar hat nach eigenen Angaben im Rahmen einer Razzia in einem mutmaßlichen Onlinebetrugszentrum dutzende Internetempfänger des Satelliten-netzwerks Starlink sicher-gestellt. Das Militär habe nahe der thailändischen Grenze »30 Starlink-Antennen und Zubehörteile beschlagnahmt«, meldeten staatliche Medien am Montag.(AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.