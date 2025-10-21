Myanmar beschlagnahmt »Starlink«-Empfänger

Yangon. Die Militärregierung in Myanmar hat nach eigenen Angaben im Rahmen einer Razzia in einem mutmaßlichen Onlinebetrugszentrum dutzende Internetempfänger des Satelliten-netzwerks Starlink sicher-gestellt. Das Militär habe nahe der thailändischen Grenze »30 Starlink-Antennen und Zubehörteile beschlagnahmt«, meldeten staatliche Medien am Montag.(AFP/jW)