China exportiert weniger Seltenerdmagneten
Beijing. Die chinesischen Exporte von Magneten aus seltenen Erden sind schon vor dem Inkrafttreten der jüngst angekündigten Exportbeschränkungen zurückgegangen. Die Ausfuhren fielen im September um 6,1 Prozent niedriger aus als im Vormonat, wie aus den am Montag veröffentlichten Angaben der Zollbehörde in Beijing hervorgeht. Damit endete eine dreimonatige Wachstumsphase. Die Volksrepublik ist der weltweit größte Lieferant von Seltenerdmagneten, die in zahlreichen elektronischen Geräten verbaut werden. Im Frühjahr hatte Beijing einige Exportbeschränkungen für Seltenerdprodukte eingeführt. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
