Gegründet 1947 Dienstag, 21. Oktober 2025, Nr. 244
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 21.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

China exportiert weniger Seltenerdmagneten

Beijing. Die chinesischen Exporte von Magneten aus seltenen Erden sind schon vor dem Inkrafttreten der jüngst angekündigten Exportbeschränkungen zurückgegangen. Die Ausfuhren fielen im September um 6,1 Prozent niedriger aus als im Vormonat, wie aus den am Montag veröffentlichten Angaben der Zollbehörde in Beijing hervorgeht. Damit endete eine dreimonatige Wachstumsphase. Die Volksrepublik ist der weltweit größte Lieferant von Seltenerdmagneten, die in zahlreichen elektronischen Geräten verbaut werden. Im Frühjahr hatte Beijing einige Exportbeschränkungen für Seltenerdprodukte eingeführt. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.