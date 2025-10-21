Gegründet 1947 Dienstag, 21. Oktober 2025, Nr. 244
Amazon-Störung trifft weltweit Webdienste

Seattle. Serverprobleme beim Cloud-Dienst Amazon Web Services des Internetkonzerns Amazon haben am Montag bei zahlreichen Internetangeboten für Störungen gesorgt. Betroffen waren neben Services von Amazon selbst unter anderem auch Zahlungsdienstleister, Börsenplattformen und Spieleanbieter. Der Dienstleister bestätigte entsprechende Berichte auf seiner Website. Betroffen waren die Amazon-Dienste Amazon.com, Primevideo und Alexa. Bei den Zahlungsdienstleistern Paypal und Chime traten ebenso Probleme auf. Ferner gab es Störungen beim Messenger Signal und diversen Onlinespielen. (Reuters/jW)

