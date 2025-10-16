US-Kriegsminister: Ukraine-Krieg könnte für Russland »richtig teuer« werden
Brüssel. US-Kriegsminister Pete Hegseth hat beim Treffen mit seinen NATO-Amtskollegen in Brüssel erklärt, dass die Vereinigten Staaten gemeinsam mit ihren Verbündeten die notwendigen Schritte unternehmen würden, um den Krieg für Russland »richtig teuer« zu machen, falls der Krieg nicht bald ende. Die Kosten für die andauernden Aggressionen Moskaus gegen Kiew müssten erhöht werden. Hegseth hatte zuvor gesagt, dass er künftig mit mehr »Feuerkraft« der NATO rechne. Frieden könne erreicht werden, indem man »stark« sei, sagte er und verwies darauf, dass europäische Länder mittlerweile US-Waffen für die Ukraine kauften. Er erwarte, dass künftig noch mehr Länder solche Waffenkäufe erwägen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
