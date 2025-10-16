Gegründet 1947 Donnerstag, 16. Oktober 2025, Nr. 240
15.10.2025, 18:41:51 / Ausland

US-Kriegsminister: Ukraine-Krieg könnte für Russland »richtig teuer« werden

Nato_Verteidigungsmi_87556226.jpg
Omar Havana/AP/dpa
Schau, wir haben wieder bei euch bestellt: Der deutsche und der estnische Verteidigungsminister am Mittwoch in Brüssel mit US-Kriegsminister Pete Hegseth

Brüssel. US-Kriegsminister Pete Hegseth hat beim Treffen mit seinen NATO-Amtskollegen in Brüssel erklärt, dass die Vereinigten Staaten gemeinsam mit ihren Verbündeten die notwendigen Schritte unternehmen würden, um den Krieg für Russland »richtig teuer« zu machen, falls der Krieg nicht bald ende. Die Kosten für die andauernden Aggressionen Moskaus gegen Kiew müssten erhöht werden. Hegseth hatte zuvor gesagt, dass er künftig mit mehr »Feuerkraft« der NATO rechne. Frieden könne erreicht werden, indem man »stark« sei, sagte er und verwies darauf, dass europäische Länder mittlerweile US-Waffen für die Ukraine kauften. Er erwarte, dass künftig noch mehr Länder solche Waffenkäufe erwägen. (dpa/jW)

