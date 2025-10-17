Bangladesch: Drei von vier Frauen Gewaltopfer

Dhaka. In Bangladesch sind drei von vier verheirateten Frauen bereits Opfer von partnerschaftlicher Gewalt geworden. Bei Mädchen und jungen Frauen im Alter von 15 bis 19 Jahren liege der Prozentsatz sogar bei mehr als 80 Prozent, wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie hervorgeht. Befragt hatte das örtliche Statistikamt in Zusammenarbeit mit dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) dafür landesweit mehr als 27.000 Frauen. Der Leiter des Statistikamts, Mohammed Mizanur Rahman, erklärte, die Umfrage liefere »solide Belege für die Verbreitung, Ursachen und Auswirkungen von Gewalt« und sei »entscheidend für politische Maßnahmen«. Die Umfrage zu Gewalt gegen Frauen ist die dritte seit 2011 und ergab einen leichten Rückgang gegenüber 2015 (83 Prozent). Allerdings meldete die Frauenrechtsorganisation »Bangladesh Mohila Parishad« im August einen dramatischen Anstieg der Vergewaltigungsfälle gegenüber dem Vorjahr. (AFP/jW)