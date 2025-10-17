Offenbar Einigung über Satellitenallianz

München. Die Rüstungs-, Luft- und Raumfahrtkonzerne Airbus, Thales (Frankreich) und Leonardo (Italien) haben sich einem Medienbericht zufolge im Grundsatz auf eine Satellitenallianz in der EU geeinigt. Eine Grundsatzvereinbarung über das Vorhaben, das als »Projekt Bromo« bekannt ist, solle in den nächsten Tagen unterzeichnet werden, möglicherweise könnte dies im Vorfeld der Ratssitzung der Raumfahrtagentur ESA am 22. und 23. Oktober in Paris geschehen, berichtete die Börsen-Zeitung unter Berufung auf Insider am Donnerstag. An der Satellitenallianz sollen die drei Konzerne je ein Drittel der Anteile halten. (Reuters/jW)