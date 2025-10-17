Gegründet 1947 Freitag, 17. Oktober 2025, Nr. 241
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 17.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Offenbar Einigung über Satellitenallianz

München. Die Rüstungs-, Luft- und Raumfahrtkonzerne Airbus, Thales (Frankreich) und Leonardo (Italien) haben sich einem Medienbericht zufolge im Grundsatz auf eine Satellitenallianz in der EU geeinigt. Eine Grundsatzvereinbarung über das Vorhaben, das als »Projekt Bromo« bekannt ist, solle in den nächsten Tagen unterzeichnet werden, möglicherweise könnte dies im Vorfeld der Ratssitzung der Raumfahrtagentur ESA am 22. und 23. Oktober in Paris geschehen, berichtete die Börsen-Zeitung unter Berufung auf Insider am Donnerstag. An der Satellitenallianz sollen die drei Konzerne je ein Drittel der Anteile halten. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.