Das war’s. Nach 47 Jahren stellt die Taz ihr Erscheinen ein. Zugegeben, das wären Fake News. Von vorne: Nach 47 Jahren stellt die Taz als erste überregionale deutsche Tageszeitung das Erscheinen ihrer werktäglichen Druckausgabe ein. Und weil die Nachricht noch irgend jemanden vom Hocker reißen und eine Entscheidung, deren Folgen für das Unternehmen Taz betriebswirtschaftlich kaum absehbar sind, nicht als falsch dastehen soll, verkaufen die Blattmacher den Abschied von der gedruckten Zeitung zeitgeistgemäß als »Seitenwende«. Das, was wegkommt, kann auch guten Gewissens weg, denn es ist längst aus der Zeit gefallen. Die Zeitung auf Papier, soll das heißen, liest kein Mensch mehr, braucht kein Mensch mehr. Das aber bleibt unbewiesene Behauptung.

Das Problem besteht gar nicht in der Form beziehungsweise im Material. Die Dauer der Mediennutzung hat sich in den vergangenen 60 Jahren etwa verdreifacht, textbasierte Angebote hingegen werden immer weniger nachgefragt. Anders gesagt: Immer weniger Menschen lesen eine Zeitung, gleich ob digital oder gedruckt. Möglicherweise hat dieser Umstand ein klein wenig damit zu tun, dass Medienhäuser verlässlich das Niveau absenken, der Konformität unterliegen und sie zugleich erzeugen und damit, dass ihre Zeitungen und sonstigen Formate folglich einander immer ähnlicher werden, weshalb, letzte Konsequenz, das Zeug nun auch keiner mehr lesen, geschweige denn kaufen will.

Ursprünglich der Schaffung von »Gegenöffentlichkeit« verpflichtet, dreht die Taz am gleichen Rad. In der Echokammer eines selbstgefälligen und selbstreferentiellen Milieus mag der einstige Bürgerschreck noch als irgendwie anders durchgehen, spätestens in der Außenpolitik hört der Spaß auf. Der Opportunismus triumphiert, wenn Kriege beginnen. Das ließ sich auch an der Taz überprüfen. Zwischen »Waffen für El Salvador« und »Seitenwende« liegt ein langer Weg des politischen und publizistischen Niedergangs.

Die Tageszeitung junge Welt hat sich für einen anderen Weg entschieden. Sie setzt bewusst auf den Erhalt der gedruckten Tageszeitung und widersteht dem Sog der Integration hin zu den Positionen von Staat und Kapital. Wir machen weiter. Das war’s noch lange nicht.