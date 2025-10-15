UK: Tausende in Leeds bei Demo gegen rechts

Leeds. Im Vereinigten Königreich stellen sich landesweit Bündnisse dem von der Partei Reform UK befeuerten Rechtsruck entgegen. So haben am Sonnabend in der nordenglischen Großstadt Leeds rund 3.000 Menschen an einer Demonstration gegen rechts teilgenommen, die auch gegen die von Parteichef Nigel Farage zuletzt ausgesprochene Drohnungen protestierte, wie der trotzkistische Socialist Worker am Montag online berichtete. Ein Zug unter der Leitung von »Women Against the Far Right« sei von einer Menschenmenge, die im Laufe des Vormittags immer größer geworden sei, mit Applaus empfangen worden. Neben Gewerkschaftsbannern waren auch Flaggen der Labour Party sowie der Grünen vertreten. In ihrer Rede sagte die Vorsitzende des Gewerkschaftsrats von Leeds, Jane Aitchison, es seien die Gewerkschaften, die sich für Gleichberechtigung einsetzen, »die Rassismus und Ausbeutung bekämpfen und die dafür sorgen, dass niemand zurückgelassen wird«. Die Demonstration erklärte sich auch explizit solidarisch mit den Palästinensern. Reform-UK-Chef Farage hatte zuvor an einer christlichen Universität in den Vereinigten Staaten von »marxistischen Lehrern« in Großbritannien gesprochen und behauptet, eine marxistische Linke habe »die Kontrolle über unser Bildungssystem«. Dagegen kündigte er für den Fall einer Regierungsübernahme Maßnahmen an. (jW)