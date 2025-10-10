Gegründet 1947 Freitag, 10. Oktober 2025, Nr. 235
09.10.2025, 19:00:35 / Ausland

Höhere Strafe für Täter im Pelicot-Fall

France_Rape_Trial_87499278.jpg
AP Photo/Lewis Joly
Das mutige Auftreten von Gisèle Pelicot und der Gerichtsprozess um ihre Vergewaltigung haben wichtige gesellschaftliche Debatten ausgelöst

Nîmes. Im Missbrauchsfall Gisèle Pelicot (vgl. junge Welt vom 20.12.2024) in Frankreich hat einer der 51 verurteilten Täter in einem Berufungsprozess eine höhere Strafe erhalten. Das Gericht im südfranzösischen Nîmes verurteilte den 44jährigen Mann zu zehn Jahren Haft, nachdem er in erster Instanz eine Strafe von neun Jahren erhalten hatte, berichteten französische Medien aus dem Verhandlungssaal. (dpa/jW)

