Höhere Strafe für Täter im Pelicot-Fall

AP Photo/Lewis Joly Das mutige Auftreten von Gisèle Pelicot und der Gerichtsprozess um ihre Vergewaltigung haben wichtige gesellschaftliche Debatten ausgelöst

Nîmes. Im Missbrauchsfall Gisèle Pelicot (vgl. junge Welt vom 20.12.2024) in Frankreich hat einer der 51 verurteilten Täter in einem Berufungsprozess eine höhere Strafe erhalten. Das Gericht im südfranzösischen Nîmes verurteilte den 44jährigen Mann zu zehn Jahren Haft, nachdem er in erster Instanz eine Strafe von neun Jahren erhalten hatte, berichteten französische Medien aus dem Verhandlungssaal. (dpa/jW)