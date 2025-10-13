BRD: Wenig Interesse am KI-Einkaufsagenten

Köln. Die meisten Menschen in Deutschland möchten sich das Einkaufen nicht von künstlicher Intelligenz abnehmen lassen. Nur neun Prozent können sich vorstellen, einen »Einkaufsagenten« zu nutzen, der ihr Kaufverhalten analysiert und automatisch benötigte Lebensmittel oder Drogerieartikel nachbestellt. Das zeigt eine am Sonnabend vorgestellte repräsentative Yougov-Umfrage im Auftrag der dpa. Demnach würden 40 Prozent »auf keinen Fall« eine KI für sich einkaufen lassen, 28 Prozent »eher nicht« und 19 Prozent vielleicht. Vier Prozent der Befragten machten keine Angabe. (dpa/jW)