USA: Urteil im Prozess gegen Samsung

Marshall. Samsung soll nach einem Urteil von Geschworenen in Texas rund 445,5 Millionen US-Dollar für Patentverletzungen zahlen, berichtete dpa am Sonnabend. Damit setzte sich die klagende Firma Collision Communications in erster Instanz durch. Solche Geschworenen Urteile werde allerdings in Berufungsverfahren manchmal gesenkt. Collision zufolge verletzten Samsungs Smartphones, Tablets, Laptops sowie auch Kühlschränke, Waschmaschinen und andere Hausgeräte auf breiter Front die Patente. Bei den vier Patenten geht es um Techniken zum Vorgehen gegen Interferenzen bei Funksignalen. (dpa/jW)