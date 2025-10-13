Datenklau bei Australiens Fluglinie Qantas
Sydney. Cyberkriminelle haben nach Angaben der australischen Fluglinie Qantas die Daten von rund 5,7 Millionen Kunden geklaut und ins Internet gestellt. Wie Qantas am Sonntag mitteilte, erlangten die Täter Anfang Juli über die Plattform eines Drittanbieters in den meisten Fällen Zugriff auf Namen, E-Mail-Adressen und Vielfliegerdaten der Betroffenen. In einigen Fällen habe es sich aber auch um Privat- oder Geschäftsadressen, Geburtsdaten, Telefonnummern, das Geschlecht sowie Essensvorlieben der Kunden gehandelt. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Kapital & Arbeit
