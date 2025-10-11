Volkswagen mit leichtem Absatzplus

Frankfurt am Main. Volkswagen hat die Absatzprobleme in China und den USA mit Wachstum in Europa und Südamerika ausgleichen können. Im dritten Quartal lagen die Auslieferungen des Konzerns mit 2,2 Millionen Fahrzeugen etwa ein Prozent über dem Vorjahresniveau, wie VW am Freitag mitteilte. Im US-Geschäft schlug die Gruppe fast zehn Prozent weniger Neuwagen los, wohl wegen der Zollpolitik. In China sank der Absatz um sieben Prozent, in Westeuropa legte VW dagegen um acht Prozent zu. (Reuters/jW)