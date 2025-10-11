China: Sondergebühren für US-Schiffe
Beijing. China will für Schiffe aus den USA, die chinesische Häfen anlaufen, künftig eine Gebühr erheben. Die »spezielle Hafengebühr« werde ab dem 14. Oktober fällig und betreffe alle Schiffe mit US-Bezug, erklärte das Verkehrsministerium in Beijing am Freitag. Dazu zählen den Angaben nach Schiffe unter US-Flagge, in den USA gebaute Schiffe sowie solche im Besitz von oder im Betrieb durch US-Unternehmen und -Bürger. Die Gebühr beläuft sich zunächst auf 400 Renminbi Yuan (etwa 48 Euro) pro geladener Tonne. Die Maßnahme ist eine Replik auf eine ähnliche Regelung der USA gegen die Volksrepublik. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
