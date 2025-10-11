Hungerbekämpfung: UN-Ziel kaum erreichbar

Berlin. Die von der UNO anvisierte Beseitigung des weltweiten Hungers bis 2030 ist nach Angaben der Deutschen Welthungerhilfe kaum noch erreichbar. Seit 2016 habe es bei der Bekämpfung des Hungers kaum Fortschritte gegeben, heißt es in dem am Donnerstag vorgestellten Welthungerindex der Organisation. 2024 habe sich die Zahl der Menschen, die in Hungersnot leben, weltweit im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppelt. Die Mehrheit der Betroffenen lebe dabei im Gazastreifen und im Sudan, so die Welthungerhilfe weiter. Auch an diesen Beispielen zeige sich, dass Kriege die Haupttreiber von Hungersnöten seien. (AFP/jW)