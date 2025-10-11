Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. Oktober 2025, Nr. 236
Aus: Ausgabe vom 11.10.2025, Seite 7 / Ausland

Belgien: Haftplätze im Kosovo

Brüssel. Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga vom Donnerstag zufolge erwägt die Regierung des Landes, im Kosovo ein Gefängnis für Verurteilte ohne legalen Aufenthaltsstatus zu mieten oder zu errichten. Mit Dänemark hat Kosovo ein ähnliches Abkommen. Belga zufolge wünscht sich Kosovo Unterstützung von Belgien auf seinem Weg in die EU. (dpa/jW)

