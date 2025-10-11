Belgien: Haftplätze im Kosovo

Brüssel. Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga vom Donnerstag zufolge erwägt die Regierung des Landes, im Kosovo ein Gefängnis für Verurteilte ohne legalen Aufenthaltsstatus zu mieten oder zu errichten. Mit Dänemark hat Kosovo ein ähnliches Abkommen. Belga zufolge wünscht sich Kosovo Unterstützung von Belgien auf seinem Weg in die EU. (dpa/jW)