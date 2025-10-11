Trump: Spanien soll aus NATO austreten

Washington. Im Streit um die NATO-Ausgaben hat US-Präsident Donald Trump einen Ausschluss Spaniens aus dem Kriegsbündnis ins Spiel gebracht. Das Land sei ein »Nachzügler«, kritisierte er am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Treffen mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb im Weißen Haus. Trump bezog sich damit auf die Weigerung der Regierung in Madrid, eine Erhöhung der »Verteidigungsausgaben« auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts zuzusagen. (dpa/jW)