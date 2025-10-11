Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. Oktober 2025, Nr. 236
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 11.10.2025, Seite 7 / Ausland

Trump: Spanien soll aus NATO austreten

Washington. Im Streit um die NATO-Ausgaben hat US-Präsident Donald Trump einen Ausschluss Spaniens aus dem Kriegsbündnis ins Spiel gebracht. Das Land sei ein »Nachzügler«, kritisierte er am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Treffen mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb im Weißen Haus. Trump bezog sich damit auf die Weigerung der Regierung in Madrid, eine Erhöhung der »Verteidigungsausgaben« auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts zuzusagen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

