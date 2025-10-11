Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. Oktober 2025, Nr. 236
Aus: Ausgabe vom 11.10.2025, Seite 7 / Ausland

Westsahara: Kritik an EU-Marokko-Abkommen

Strasbourg. Die Entscheidung der EU-Kommission, am EU-Parlament vorbei ein neues Handelsabkommen mit Marokko auf den Weg zu bringen, bleibt laut einem Bericht von Euractiv vom Donnerstag nicht unwidersprochen. Demnach haben 29 EU-Abgeordnete aller Parteien Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in einem Brief aufgefordert, die Kommission zu rügen. Sie werfen dieser insbesondere die Missachtung des Europäischen Gerichtshofs vor, der vergangenes Jahr entschieden hatte, dass Verträge mit Rabat, deren Geltung sich auch auf die von Marokko völkerrechtswidrig besetzte Westsahara erstrecken soll, illegal sind. (jW)

