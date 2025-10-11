Zwei Millionen Ukrainer ohne Wasser

Kiew. Nach russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Infrastruktur in der Ukraine in der Nacht zu Freitag ist die Wasserversorgung von zwei Millionen Verbrauchern in Kiew vorübergehend unterbrochen. 4.000 Gebäude in der Hauptstadt seien noch immer ohne Wasser, schrieb der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident, Olexij Kuleba, am Freitag auf Telegram. Derzeit werde daran gearbeitet, die Versorgung wiederherzustellen. Polen biete der Ukraine Hilfe in Form von Generatoren, zusätzlicher Stromversorgung und des LNG-Terminals in Świnoujście an, sagte der polnische Außenminister Radosław Sikorski bei einem Besuch in Lwiw in der Westukraine am selben Tag. (Reuters/jW)