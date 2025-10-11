GUS-Staaten treffen sich in Tadschikistan
Duschanbe. Der Rat der Staatschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) hat sich am Freitag in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe getroffen. Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, ging es dabei um Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Militär. An dem Treffen unter Vorsitz des tadschikischen Präsidenten Emomalij Rahmon nahmen demnach die Staatschefs von Aserbaidschan, Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgistan, Russland, Turkmenistan und Usbekistan sowie der Generalsekretär der GUS, Sergej Lebedew, teil. Im Anschluss an das Treffen wurden insgesamt 19 Dokumente unterzeichnet, darunter eine Erklärung über die Zusammenarbeit bei der Gewährleistung der regionalen Energiesicherheit. Auf dem Gipfel wurden außerdem das Konzept der militärischen Zusammenarbeit der GUS-Mitgliedstaaten bis 2030, ein Kooperationsprogramm zur »Stärkung der Grenzsicherheit« entlang der Außengrenzen der GUS für den Zeitraum 2026–2030, ein Kooperationsprogramm zur Bekämpfung von »Terrorismus und Extremismus« sowie eine Reihe weiterer Dokumente verabschiedet. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
