Taiwan kündigt Aufrüstung an
Taipeh. Wegen der Spannungen mit China will Taiwan den Bau seines Luftverteidigungssystems »T-Dome« beschleunigen. Damit wolle die Insel ein Sicherheitsnetz spannen, um das Leben ihrer Bürger zu schützen, sagte Präsident Lai Ching-te in seiner Rede zum Nationalfeiertag in Taipeh am Freitag. Zudem sollten die »Verteidigungsausgaben« 2026 drei Prozent der Wirtschaftsleistung übersteigen, kündigte Lai an. Bis 2030 solle der Anteil fünf Prozent erreichen. Parallel wolle Taiwan mit »fortschrittlichen Nationen« kooperieren, um seine »Verteidigungsindustrie« zu stärken, erklärte er. (dpa/jW)
