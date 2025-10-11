Frankreich: Ernennung von Premier erwartet

Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist am Freitag nachmittag im Élysée-Palast mit den Parteispitzen zu Beratungen über einen Ausweg aus der Regierungskrise und die Ernennung eines neuen Premierministers zusammengekommen. Erwartet wurde, dass Macron im Anschluss an das Treffen bekanntgibt, wer nach dem Anfang der Woche erfolgten Rücktritt von Sébastien Lecornu neuer Regierungschef wird. Wenn es bei der Krisensitzung keine Einigung gibt, ist nicht ausgeschlossen, dass Macron das Parlament auflöst und Neuwahlen ausruft. Als einzige nicht zu dem Treffen geladen waren der rechte Rassemblement National (RN) und die Linkspartei La France Insoumise (LFI). (dpa/jW)