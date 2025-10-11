Indien will Botschaft in Afghanistan wieder öffnen

Neu-Delhi. Vier Jahre nach dem Machtwechsel in Afghanistan baut Indien seine Beziehungen zu den dort herrschenden Taliban weiter aus. Außenminister Subrahman­yam Jaishankar kündigte während eines Besuchs seines afghanischen Amtskollegen Amir Chan Muttaki in Neu-Delhi an, Indien wolle seine Botschaft in der afghanischen Hauptstadt wiedereröffnen, obwohl es die Taliban bisher nicht als legitime Regierung anerkannt hat. Indien werde »seine technische Vertretung in Kabul auf den Status einer Botschaft heraufstufen« und stehe »voll hinter der Souveränität, territorialen Integrität und Unabhängigkeit Afghanistans«, sagte Jaishankar zum Auftakt der Gespräche. Wann genau der Schritt erfolgen soll, blieb unklar. Indien hatte nach dem Machtwechsel im August 2021 in Kabul seine Konsulate und Botschaft in Afghanistan geschlossen. (dpa/jW)