Nachschlag: Die Macht der Musik

ARTE/shutterstock Musik wirkt auf jede und jeden anders

Bereits vor mehr als 40.000 Jahren haben Menschen Flöte gespielt, wie Funde belegen. Schon seit Urzeiten wohl singen Eltern ihre Kinder in den Schlaf. Überall auf der Welt wird musiziert, zusammen gesungen und getanzt. Musik kann Emotionen auslösen, kann traurig stimmen, beflügeln oder in Ekstase versetzen, sie kann sogar beeinflussen, wie Menschen die Welt wahrnehmen. Und dabei wirkt sie bei jeder und jedem unterschiedlich – und auch noch jedes Mal anders! Sie ist nicht universell, sondern basiert auf Codes, die kulturell erlernt werden müssen. Puls und Tonleitern sind die wichtigsten Grundlagen von Musik und führen dazu, dass man direkt mitmusizieren kann. Musik schweißt zusammen, stiftet Identität und Zusammenhalt – wichtige Funktionen für das Überleben. Doch nur Menschen können in einer Gruppe zusammen einen Takt halten und ihre Bewegungen zu einem (gemeinsamen) Puls synchronisieren. Und genau das war eventuell der entscheidende evolutionäre Schritt vom Tier zum Menschen. (af)