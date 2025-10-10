Aus: Ausgabe vom 10.10.2025, Seite 7 / Ausland
Seychellen: Stichwahl um Präsidentenamt
Victoria. Im Inselstaat Seychellen hat am Donnerstag eine dreitägige Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Der Amtsinhaber Wavel Ramkalawan (64) tritt gegen den Oppositionspolitiker Patrick Herminie (62) an. In der ersten Runde der Abstimmung Ende September hatte es nach Angaben der Wahlkommission keinen Sieger gegeben. Herminie erhielt 48,8 Prozent der Stimmen, während Ramkalawan dichtauf mit 46,4 Prozent folgte. Beide betonten im Wahlkampf soziale Themen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Grundrechte adevom 10.10.2025
-
Hart, härter, am härtestenvom 10.10.2025
-
Kratzer an Israels Propaganda der Stärkevom 10.10.2025
-
Macron bleibt sitzenvom 10.10.2025
-
Empörung in Bogotávom 10.10.2025