Aus: Ausgabe vom 10.10.2025, Seite 7 / Ausland

Seychellen: Stichwahl um Präsidentenamt

Victoria. Im Inselstaat Seychellen hat am Donnerstag eine dreitägige Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Der Amtsinhaber Wavel Ramkalawan (64) tritt gegen den Oppositionspolitiker Patrick Herminie (62) an. In der ersten Runde der Abstimmung Ende September hatte es nach Angaben der Wahlkommission keinen Sieger gegeben. Herminie erhielt 48,8 Prozent der Stimmen, während Ramkalawan dichtauf mit 46,4 Prozent folgte. Beide betonten im Wahlkampf soziale Themen. (dpa/jW)

