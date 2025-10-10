USA: Strafe für Geheimnisverrat
Washington. Im US-Bundesstaat Nebraska ist ein ehemaliger ziviler Angestellter einer US-Militärbasis am Mittwoch (Ortszeit) wegen der Weitergabe von als geheim eingestuften Informationen auf einer ausländischen Datingplattform zu fast sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dem im Hauptquartier des Strategischen Kommandos (Stratcom) stationierten früheren Oberstleutnant wird vorgeworfen, 2022 »über den Messengerdienst einer ausländischen Datingwebsite« Informationen über »militärische Ziele und Fähigkeiten Russlands« an eine Frau weitergegeben zu haben, die behauptete, in der Ukraine zu leben. (AFP/jW)
