Argentinien: Lange Haft für Mordversuch

Buenos Aires. Mehr als drei Jahre nach einem gescheiterten Attentat auf Argentiniens Expräsidentin Cristina Fernández de Kirchner sind der Täter und seine Exfreundin am Mittwoch (Ortszeit) zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Gericht in Buenos Aires sah es als erwiesen an, dass der 38jährige Fernando Sabag Montiel die ehemalige Staatschefin 2022 erschießen wollte, nur dass der Schuss sich nicht löste. Montiel erhielt zehn Jahre. Wegen einer früheren Verurteilung von vier Jahren erstreckt sich das Strafmaß auf insgesamt auf 14 Jahre. Seine damalige Freundin wurde wegen Beihilfe zu acht Jahren verurteilt. (AFP/jW)