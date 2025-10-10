Russland verantwortlich für Flugzeugabsturz
Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag erstmals die Verantwortung seines Landes für den Absturz eines Passagierflugzeugs aus Aserbaidschan Ende 2024 eingeräumt. Putin sagte am Donnerstag bei einem Treffen mit Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew, Russland habe am Tag des Unglücks Luftabwehrraketen gegen ukrainische Drohnen über Grosny eingesetzt. Das Flugzeug sei zwar nicht »direkt«, aber offenbar von Trümmern der »wenige Meter« entfernt explodierten Raketen getroffen worden. Bei dem Unglück waren 38 der 67 Passagiere ums Leben gekommen. (AFP/jW)
