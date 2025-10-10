Spionagenetzwerk Ungarns in Brüssel
Brüssel. Ungarn soll seine für die EU arbeitenden Staatsbürger jahrelang zu Spionagetätigkeiten gedrängt haben. Das berichtete die ungarische Investigativplattform Direkt 36 am Donnerstag. Demnach sollten die ungarischen EU-Mitarbeiter sensible interne Dokumente an den Geheimdienst weiterleiten. Auch Gesetzesvorlagen seien im Sinne der ungarischen Regierung unter dem EU-skeptischen Premier Viktor Orbán umformuliert worden. An der Recherche waren mehrere internationale Medien beteiligt, darunter der Spiegel. Die Geheimagenten hätten getarnt als Diplomaten der Botschaft Ungarns in Brüssel agiert. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Grundrechte adevom 10.10.2025
-
Hart, härter, am härtestenvom 10.10.2025
-
Kratzer an Israels Propaganda der Stärkevom 10.10.2025
-
Macron bleibt sitzenvom 10.10.2025
-
Empörung in Bogotávom 10.10.2025