Nachschlag: Nonsenspolitik

Kabarettist Claus von Wagner hat eine Idee. Gerade jetzt möchte er in die CDU eintreten, um den Konservativen zu zeigen, wie man zusammen mit der Industrie die Klimaziele umsetzt. Doch das Produktionsteam der »Anstalt« hat es bereits geahnt: Mit diesem Vorsatz beißt er nicht nur bei der Autoindustrie, sondern insbesondere bei Bundeskanzler Friedrich Merz auf Granit, der am Ende den unvernünftigsten Forderungen nachgibt und das Verbrenneraus wieder zurücknehmen will. Auch wenn von Wagner vorrechnet, dass dies nicht nur zum Nachteil der Firmen selbst ist, die sich dadurch im Wettbewerb mit China aus dem Rennen werfen, sondern auch für die Autofahrer, die jetzt noch den Parolen rechter Scharfmacher Beifall klatschen. Müssen VW und Co. nicht endlich hingehen und E-Autos für jedermann herstellen? Nein: »Die Politik muss den Verbraucher schaffen, der der Industrie nützt« – einer der treffenden Sätze, mit denen die Humoristen die gegenwärtige Regierungspolitik als »Nonsens« sezieren. (jt)
