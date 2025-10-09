Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar

London. Gold hat im Zuge seiner seit Monaten anhaltenden Rekordrally die nächste Marke geknackt. In der Nacht auf Mittwoch kostete eine Unze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls erstmals mehr als 4.000 US-Dollar. Seit Ende 2024 verteuerte sich das Edelmetall bereits um rund 53 Prozent und steuert auf den höchsten Anstieg in einem Jahr seit 1979 zu. Gold gilt bei vielen Investoren als sicherer Hafen in politisch unsicheren Zeiten sowie bei einer hohen Verschuldung von Staaten. Für den Goldpreis ist es bereits die zweite Tausendermarke im laufenden Jahr – im März war er auf über 3.000 US-Dollar gestiegen. (Reuters/jW)