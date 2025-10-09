EU: Milliarde für KI in Schlüsselindustrien
Brüssel. Die EU will mit einer Milliarde Euro den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in wichtigen Industrien fördern. Die »Apply AI«-Strategie sieht vor, KI-Tools schneller in Bereichen wie Gesundheit, Energie, Kultur oder am Bau einzuführen, wie die Europäische Kommission am Mittwoch mitteilte. Der Schritt soll dazu beitragen, die EU unabhängiger von Technologie aus den USA und China zu machen. Als Maßnahme schlägt die Strategie etwa Netzwerke von KI-gestützten Zentren für Gesundheitsscreenings vor. Im Energiebereich, in der Produktionstechnik oder in der Pharmaindustrie sei eine KI denkbar, die auch eigenständig Aufgaben übernehmen kann. (Reuters/jW)
