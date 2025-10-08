»Mindener Jungs« mit Kontakt zu BoH-Netzwerk

Minden. In Nordrhein-Westfalen hat die faschistische Gruppe »Mindener Jungs« offenbar Verbindungen zum Neonazinetzwerk »Brothers of Honour« (BoH). So sollen Personen, die den BoH zugerechnet werden, im Mai 2022 an einer Konzertveranstaltung der »Mindener Jungs« in Porta Westfalica teilgenommen haben, wie laut einem Bericht der Neuen Westfälischen (Onlineausgabe) vom Montag aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Abgeordneten Schahina Gambir (Bündnis 90/Die Grünen) hervorgeht. »Wir wissen, dass das Netzwerk der Brothers of Honour bis nach Minden-Lübbecke reicht«, teilte Gambir demnach dazu mit. Die BoH würden mit Gewalt und Waffen unmittelbar die Sicherheit in unserem Land bedrohen, weshalb Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) die »Brothers« sowie ihre Strukturen dauerhaft überwachen, enttarnen und bekämpfen lassen solle. Zugleich warf die Grünen-Politikerin der Regierung vor, kein Konzept gegen den »wachsenden Rechtsextremismus« vorgelegt zu haben. Bei den »Brothers of Honour« handelt es sich nach Regierungsangaben um ein bundesweit aktives Netzwerk mit einer Mitgliederzahl im »mittleren zweistelligen« Bereich. (jW)