Shell rechnet mit Millionenbelastung
London. Der Ölkonzern Shell rechnet im dritten Quartal 2025 wegen des Aus eines Biokraftstoffprojekts in Rotterdam mit einer Belastung von 600 Millionen US-Dollar. Zugleich peile man eine höhere Produktion von Flüssigerdgas (LNG) und ein besseres Ergebnis im Gashandel an, teilte der Konzern am Dienstag mit. Die LNG-Produktion werde nun auf sieben bis 7,4 Millionen Tonnen prognostiziert. Shell hatte das Projekt im vergangenen Monat aber wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit verworfen. (Reuters/jW)
