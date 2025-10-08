Österreich: Ende der Rezession erwartet

Wien. Österreichs Wirtschaft hat nach Einschätzung von Ökonomen die Rezession hinter sich gelassen. Die Erholung verlaufe aber schleppend, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Prognose des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) und des Instituts für Höhere Studien (IHS). Erst 2026 dürfte die Konjunktur spürbar zulegen: Das Wifo prognostiziert ein Plus von 1,1 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt, das IHS rechnet mit 0,9 Prozent. Treiber der Erholung sollen vor allem die Industrie und die Bauwirtschaft sein. Die Wirtschaft des Landes schrumpfte zuvor zwei Jahre in Folge. (Reuters/jW)