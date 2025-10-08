Gegründet 1947 Mittwoch, 8. Oktober 2025, Nr. 233
Aus: Ausgabe vom 08.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Peru: Mine nach Blockade wieder in Betrieb

Lircay. Der kanadische Bergbaukonzern Hudbay Minerals hat den Betrieb seiner Constancia-Kupfermine in Peru nach wochenlangen Protesten und Blockaden wieder aufgenommen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, gingen die Verkaufszahlen im dritten Quartal zurück, weil sich zudem die Verschiffung von 20.000 Tonnen Trockenkonzentrat von Ende September auf Anfang Oktober verzögert hatte. Wegen anhaltender Blockaden hatte der Konzern bereits im Juli den Betrieb seiner Mine ausgesetzt, Premierminister Eduardo Arana hatte sich wegen der gestörten Kupfertransporte eingeschaltet. (Reuters/jW)

