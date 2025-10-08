Russland: Ukraine greift in Sibirien an

Tjumen. Die ölreiche Region Tjumen im westsibirischen Teil Russlands ist am Montag abend erstmals mit Drohnen angegriffen worden, wie lokale Behörden auf dem Messengerdienst Telegram mitteilten. Demnach habe es keine Schäden oder Verletzte gegeben. Tjumen liegt mehr als 2.000 Kilometer von der Front in der Ukraine entfernt. Sollten die Flugobjekte dort gestartet worden sein, wäre es das erste Mal, dass Kiews Langstreckendrohnen damit das Uralgebirge überquert hätten. (dpa/jW)