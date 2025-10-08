Gegründet 1947 Mittwoch, 8. Oktober 2025, Nr. 233
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 08.10.2025, Seite 6 / Ausland

Russland: Ukraine greift in Sibirien an

Tjumen. Die ölreiche Region Tjumen im westsibirischen Teil Russlands ist am Montag abend erstmals mit Drohnen angegriffen worden, wie lokale Behörden auf dem Messengerdienst Telegram mitteilten. Demnach habe es keine Schäden oder Verletzte gegeben. Tjumen liegt mehr als 2.000 Kilometer von der Front in der Ukraine entfernt. Sollten die Flugobjekte dort gestartet worden sein, wäre es das erste Mal, dass Kiews Langstreckendrohnen damit das Uralgebirge überquert hätten. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.