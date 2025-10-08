Westsahara: UNO diskutiert Einsatz

New York. UN-Generalsekretär António Guterres hat dem Weltsicherheitsrat einen neuen Bericht über die Westsahara vorgelegt, in dem er für eine Verlängerung des Mandats der »Blauhelmtruppe« Minurso um ein Jahr plädiert, wie die marokkanische Nachrichtenseite Hespress am Montag mitteilte. Laut Hespress spekuliert Marokko, das zwei Drittel der Westsahara völkerrechtswidrig besetzt hält, darauf, dass das Minurso-Mandat auf Verlangen der USA nur um ein halbes Jahr verlängert wird. Damit solle Druck auf die Westsahara-Befreiungsfront Polisario und auf Algerien ausgeübt werden, einer von Marokko propagierten »Autonomielösung« für die alte spanische Kolonie zuzustimmen. Der Westsahara-Konflikt soll diesen Mittwoch und am Freitag im höchsten Weltgremium erörtert werden, bevor dann am 30. Oktober eine Abstimmung über das Minurso-Mandat vorgesehen ist. (jW)