Urteil gegen Kriegsverbrecher aus Sudan
Den Haag. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat den sudanesischen Milizenführer Ali Mohammed Ali Abd Al-Rahman wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit verurteilt. Abd Al-Rahman sei zwischen August 2003 und mindestens April 2004 für mehrere Verbrechen, darunter Vergewaltigung, Mord und Folter, verantwortlich gewesen, entschied der Haager Gerichtshof am Montag. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk begrüßte das Urteil, dessen Strafmaß noch aussteht. Es sende die Botschaft an die derzeitigen Kriegsparteien im Sudan, dass es »keine Straffreiheit für Massenverbrechen« gibt. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
