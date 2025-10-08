Trump spricht von »Aufstand« in Oregon
Washington. US-Präsident Donald Trump hat die Lage in Portland im US-Bundesstaat Oregon in einem Interview mit dem Sender Newsmax am Montag (Ortszeit) als »Aufstand« bezeichnet. Zuvor hatte Trump Journalisten in Washington erklärt, er erwäge die Anwendung eines Aufstandsgesetzes aus dem Jahr 1792. Dieses würde es dem Militär erlauben, direkt Aufgaben der zivilen Strafverfolgung zu übernehmen. Eine Bundesrichterin hatte am Sonntag die von Trump angeordnete Verlegung von 200 Nationalgardisten nach Portland erneut blockiert. Die Trump-Regierung kündigte an, Berufung einzulegen. (Reuters/jW)
