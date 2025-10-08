Unterhändler optimistisch über Gazagespräche

Doha. Der katarische Außenamtssprecher Madschid Al-Ansari hat sich am zweiten Jahrestag des Beginns des jüngsten Gazakriegs am Dienstag zuversichtlich über die Verhandlungen über einen Waffenstillstand geäußert, die am Vortag im ägyptischen Scharm Al-Scheich begonnen hatten. Alle Parteien hätten dem von US-Präsident Donald Trump vorgelegten 20-Punkte-Plan zugestimmt, Unklarheiten gebe es nur bei der Umsetzung, sagte Al-Ansari auf einer Pressekonferenz in Doha nach Ende der ersten Verhandlungsrunde. Katar vermittelt neben Ägypten und den USA zwischen Hamas und Israel. Allerdings beklagte Ansari, dass Israel seinen Beschuss des Küstenstreifens nicht bereits eingestellt habe, wie Trump gefordert hatte. So wurden laut Agentur WAFA am Dienstag mindestens zehn Menschen in Gaza bei israelischen Angriffen getötet, darunter ein Sanitäter. (dpa/jW)