Unterhändler optimistisch über Gazagespräche
Doha. Der katarische Außenamtssprecher Madschid Al-Ansari hat sich am zweiten Jahrestag des Beginns des jüngsten Gazakriegs am Dienstag zuversichtlich über die Verhandlungen über einen Waffenstillstand geäußert, die am Vortag im ägyptischen Scharm Al-Scheich begonnen hatten. Alle Parteien hätten dem von US-Präsident Donald Trump vorgelegten 20-Punkte-Plan zugestimmt, Unklarheiten gebe es nur bei der Umsetzung, sagte Al-Ansari auf einer Pressekonferenz in Doha nach Ende der ersten Verhandlungsrunde. Katar vermittelt neben Ägypten und den USA zwischen Hamas und Israel. Allerdings beklagte Ansari, dass Israel seinen Beschuss des Küstenstreifens nicht bereits eingestellt habe, wie Trump gefordert hatte. So wurden laut Agentur WAFA am Dienstag mindestens zehn Menschen in Gaza bei israelischen Angriffen getötet, darunter ein Sanitäter. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Präsident soll gehenvom 08.10.2025
-
Präsident will nicht gehenvom 08.10.2025
-
Melonis Koalition baut Macht ausvom 08.10.2025
-
Guatemalas Offensive gegen Bandenvom 08.10.2025
-
Helfer misshandeltvom 08.10.2025
-
Zwischen Aufbruch und Streitvom 08.10.2025