Nachschlag: Comeback nach 35 Jahren

Sportschau | So., 19.15 Uhr, Das Erste
imago23304.jpg
Kruczynski/IMAGO
Hat die Abwicklung des DDR-Spitzensports miterlebt: Trainer Frank Engel

Ballack, Thom, Kirsten, Sammer – klangvolle Namen standen als goldene Generation des DDR-Fußballs Ende der 80er Jahre in den Startlöchern. Nachdem sich die Mauer geöffnet hatte, rissen sich die Westklubs um sie. Ganz anders erging es Spitzentrainer Frank Engel, der mit seinem fortschrittlichen Programm damals die talentiertesten Kicker der Republik um sich scharte. Er bekam vom DFB nicht mal die Fußballehrerlizenz. Die akademische Trainerausbildung war von den »Kollegen« aus dem Westen zum Abschuss freigegeben. Die mit sportlichen Erfolgen in Serie glänzende Deutsche Hochschule für Körperkultur in Leipzig mit 80 Professoren wurde zu einer kleinen Fakultät der Uni mit sechs Professorenstellen geschrumpft. Manchmal setzt sich Qualität dann doch durch: Frank Engel durfte irgendwann die U19-Nationalmannschaft trainieren. Und ein kleines Happyend gibt es zum Repu­blikgeburtstag auch für die DHfK – das Trainerstudium wurde an diesem Montag erstmals wieder eingeführt. (mme)

