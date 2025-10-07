Aus: Ausgabe vom 07.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit
Carlyle übernimmt BASF-Lackproduktion
Ludwigshafen. Das Lackgeschäft von BASF könnte für rund sieben Milliarden Euro an den US-Finanzinvestor Carlyle gehen. Wie die Financial Times am Montag berichtete, führt Carlyle nun exklusive Gespräche mit dem Ludwigshafener Chemieriesen. In der BASF-Sparte werden vor allem Autolacke produziert; sie verzeichnete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro. Dort arbeiten mehr als 10.300 Beschäftigte. BASF hatte das Geschäft Anfang des Jahres zum Verkauf gestellt. (Reuters/jW)
