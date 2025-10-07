Gegründet 1947 Dienstag, 7. Oktober 2025, Nr. 232
Aus: Ausgabe vom 07.10.2025, Seite 2 / Natur & Wissenschaft

Medizin-Nobelpreis für Immunforscher

Stockholm. Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an Mary Brunkow, Fred Ramsdell (beide USA) und Shimon Sakaguchi (Japan), wie das schwedische Karolinska-Institut am Montag mitteilte. Ausgezeichnet werden ihre Entdeckungen zur sogenannten peripheren Immuntoleranz, die verhindert, dass das Immunsystem dem eigenen Körper schadet. Ihre Entdeckungen hätten die Basis für ein neues Feld der Wissenschaft gelegt und die Entwicklung mehrerer neuer Behandlungsmethoden etwa gegen Krebs und Autoimmunkrankheiten vorangetrieben, hieß es. (dpa/jW)

