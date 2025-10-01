USA: Erste Gruppe Iraner abgeschoben

Jim Vondruska/Reuters Möglicherweise könnte es im Iran für die Deportierten sogar sicherer sein: Hochaufgerüstete Einsatzkräfte in Broadview (26.9.2025)

Washington. Im Rahmen der von US-Präsident Donald Trump forcierten Massenabschiebungen aus den Vereinigten Staaten ist am Dienstag auch eine erste Gruppe von Iranern zurückgeschickt worden. Sie sollten am Dienstag in Katar landen, bevor sie nach Teheran weiterfliegen, teilten ein US-amerikanischer und ein iranischer Offizieller der Agentur Reuters mit. Zu der Gruppe gehörten sowohl verurteilte Straftäter als auch Menschen, die illegal in das Land eingereist waren, sagte der US-Offizielle, der unter der Bedingung der Anonymität sprach.

Der iranische Offizielle, der ebenfalls unter der Bedingung der Anonymität sprach, spielte die Idee eines politischen Abkommens mit den USA herunter, die sich im Juni den israelischen Luftangriffen auf den Iran und dessen Nuklearanlagen angeschlossen hatten. Es handele sich um eine konsularische Angelegenheit, nicht um eine politische, sagte er.

Der Generaldirektor für Parlamentsangelegenheiten im iranischen Außenministerium, Hussein Nuschabadi, sagte, die USA planten »die Abschiebung von rund 400 Iranern, von denen die meisten illegal in das Land eingereist sind, im Einklang mit der neuen Antieinwanderungspolitik der US-Regierung«. In einem ersten Schritt hätten »sie beschlossen, 120 Iraner abzuschieben, die illegal in die USA eingereist sind, die meisten davon über Mexiko«, sagte er gegenüber der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Tasnim. Nuschabadi forderte Washington auf, die Rechte iranischer Migranten in den Vereinigten Staaten zu respektieren. Die erste Gruppe von 120 Personen werde in den nächsten ein bis zwei Tagen im Iran eintreffen, sagte er. (Reuters/jW)