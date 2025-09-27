Dänemark: Keine NATO-Beratung nach Drohnenalarm

Kristian Tuxen Ladegaard Berg/IMAGO/NurPhoto Auch so eine Drohne: der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen

Kopenhagen. Dänemark will nach wiederholten Drohnensichtungen vorerst keine Beratungen mit den NATO-Verbündeten nach Artikel 4 der Militärallianz beantragen. Die Regierung habe keine Pläne, den Artikel zu aktivieren, sagte Außenminister Lars Løkke Rasmussen laut Ritzau nach einem Treffen des parlamentarischen Außenausschusses am Freitag. Man stehe auch so in gutem Kontakt mit den Verbündeten. In Dänemark herrscht seit Tagen Drohnenalarm, war unter anderem der Hauptstadtflughafen zeitweise geschlossen worden. Wer hinter den Vorfällen steckt, ist nach wie vor unklar. Zuletzt hatten Polen und Estland Artikel 4 aktiviert, der Beratungen des Kriegsbündnisses vorsieht, wenn sich ein NATO-Staat von außen gefährdet sieht. (dpa/jW)