Dänemark: Keine NATO-Beratung nach Drohnenalarm
Kopenhagen. Dänemark will nach wiederholten Drohnensichtungen vorerst keine Beratungen mit den NATO-Verbündeten nach Artikel 4 der Militärallianz beantragen. Die Regierung habe keine Pläne, den Artikel zu aktivieren, sagte Außenminister Lars Løkke Rasmussen laut Ritzau nach einem Treffen des parlamentarischen Außenausschusses am Freitag. Man stehe auch so in gutem Kontakt mit den Verbündeten. In Dänemark herrscht seit Tagen Drohnenalarm, war unter anderem der Hauptstadtflughafen zeitweise geschlossen worden. Wer hinter den Vorfällen steckt, ist nach wie vor unklar. Zuletzt hatten Polen und Estland Artikel 4 aktiviert, der Beratungen des Kriegsbündnisses vorsieht, wenn sich ein NATO-Staat von außen gefährdet sieht. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Trump contra Comeyvom 27.09.2025
-
Sanktionen auf Abrufvom 27.09.2025
-
Alles kurz und klein geschlagenvom 27.09.2025
-
Kampf um ein kleines Landvom 27.09.2025
-
Völkerrecht aufgehobenvom 27.09.2025