UN: Netanjahu kritisiert Anerkennung Palästinas
New York. Als der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Freitag das Wort an die Generalversammlung der Vereinten Nationen richtete, haben zahlreiche Delegationen den Saal verlassen. »Die Ermordung von Juden lohnt sich«, warf er westliche Staaten laut Reuters die Anerkennung Palästinas als Staat vor, die ein Einknicken vor voreingenommenen Medien und antisemitischen Mobs darstelle. Den Kampf gegen die Hamas werde man bis zu ihrer Auslöschung fortsetzen. »Israel wird nicht zulassen, dass ihr uns einen Terrorstaat aufzwingt«, stellte Netanjahu weitere genozidale Kriegshandlungen in Aussicht. Die Palästinensische Autonomiebehörde bezeichnete er als »durch und durch korrupt«. (Reuters/jW)
